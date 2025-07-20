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20 июля 2025 в 21:16

Экс-участник The Hatters погиб в жутком ДТП под Петербургом

Mash: экс-тромбонист The Hatters и его жена погибли в лобовом ДТП под Выборгом

Вадим Рулев Вадим Рулев Фото: Социальные сети

Бывший тромбонист известной группы The Hatters Вадим Рулев и его жена трагически погибли в результате дорожной аварии в Выборгском районе Ленинградской области, пишет Telegram-канал Mash. Пара ехала на мотоцикле BMW, когда произошло столкновение с внедорожником Range Rover. По предварительным данным, супруги погибли мгновенно.

Авария случилась, когда мотоцикл под управлением 35-летнего Рулева двигался от поселка Зверево в направлении Малиновки. На правом повороте дороги, по информации источника канала, музыкант не справился с управлением, допустив опасный выезд на полосу встречного движения. Там и произошло лобовое столкновение с Range Rover. Жене Вадима было 33 года.

Согласно доступным данным, погибший музыкант в текущем году не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В то же время водитель внедорожника Range Rover, участвовавшего в столкновении, только за последние полгода накопил 37 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области погибли семь человек. Еще один человек получил травмы. Трагедия произошла на 290-м километре федеральной трассы К-17.

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