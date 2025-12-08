ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 11:32

Курьер не ожидал «сюрприза» от скейтера и упал с электровелосипеда

В Подмосковье скейтер стал виновником курьезного ДТП с курьером

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В Московской области произошло курьезное происшествие, в котором курьер на электровелосипеде столкнулся с вылетевшей из-под скейтера доской, сообщает Telegram-канал «112». Скейтбордист, не рассчитавший силу прыжка, стал виновником аварии, после чего сразу же подбежал к пострадавшему с извинениями.

Инцидент завершился без тяжелых последствий — ни серьезных травм у людей, ни повреждений у их транспортных средств не оказалось. Слегка помятым оказался лишь заказ, который доставлял курьер.

Ранее в таиландской провинции Канчанабури на западе страны столкнулись локомотив и пассажирский поезд. В результате данного происшествия травмы получили 18 путешественников, включая граждан Таиланда и иностранцев, причем четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, прокуратура Московской области сообщила, что на 35-м километре автодороги А-104 в Мытищах в результате дорожного происшествия с участием грузового автомобиля один человек погиб. Еще четверо, включая несовершеннолетнего, получили травмы.

Подмосковье
курьеры
ДТП
аварии
