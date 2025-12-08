Курьер не ожидал «сюрприза» от скейтера и упал с электровелосипеда

В Московской области произошло курьезное происшествие, в котором курьер на электровелосипеде столкнулся с вылетевшей из-под скейтера доской, сообщает Telegram-канал «112». Скейтбордист, не рассчитавший силу прыжка, стал виновником аварии, после чего сразу же подбежал к пострадавшему с извинениями.

Инцидент завершился без тяжелых последствий — ни серьезных травм у людей, ни повреждений у их транспортных средств не оказалось. Слегка помятым оказался лишь заказ, который доставлял курьер.

