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04 июля 2025 в 09:35

На Дальнем Востоке впервые нашли «ясли» крупнейшего пернатого хищника

На Дальнем Востоке впервые нашли гнездо орлана-белохвоста

Орлан-белохвост Орлан-белохвост Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Ученые впервые обнаружили гнездо краснокнижного орлана-белохвоста в Дальневосточном морском заповеднике, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда». Пара редких птиц обосновалась на острове Фуругельма.

Почти двухметровые «ясли» служат надежным укрытием для двух оперяющихся птенцов, которых охраняют кружащие рядом родители, — сказано в публикации.

Отмечается, что так далеко на юге региона белохвосты еще не гнездились. Около ста лет назад они изредка создавали гнезда на территории Приморского края. Как пояснили эксперты, Фуругельма — хорошее место для белохвостов: основу их питания составляет рыба, которой в окрестных водах достаточно. Вдобавок там не бывает туристов.

Ранее Новосибирский зоопарк имени Шило встретил пополнение — его сотрудникам удалось получить потомство бинтуронгов, внесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы. Там уточнили, что на свет появились два детеныша. Это первый в России случай рождения бинтуронгов. Из-за внешнего вида их называют кошачьими медведями.

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