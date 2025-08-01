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01 августа 2025 в 10:43

Россиянин заплатил крупную сумму за право поохотиться на редкое животное

Россиянин заплатил $100 тысяч за охоту на краснокнижного козла в Узбекистане

Винторогий козел (мархур) Винторогий козел (мархур) Фото: S. Meyers/blickwinkel/Global Look Press

В 2024 году было выдано разрешение на охоту на мархуров (винторогих козлов), занесенных в Красную книгу, сообщило Минэкологии Узбекистана. За это разрешение россиянин заплатил $100 тысяч (более 8 млн рублей).

В 2024 году разрешение на охоту на мархура было выдано в установленном порядке, при этом была уплачена сумма в размере $100 тысяч. Эти средства направляются на охрану природы, в том числе на эффективную борьбу с браконьерством, — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, каждый год определяется количество особей, которые можно поймать в дикой природе. Разрешено убивать только тех самцов, которые достигли преклонного возраста и уже не способны к размножению.

В Минэкологии республики также обратили внимание на то, что подобная практика существует и в других государствах. Например, в Намибии охота по лицензии приносит более $3 млн дохода каждый год.

Ранее в Томской области жительница обнаружила огромного паука размером с ладонь. По предварительным данным, это может быть южнорусский тарантул — один из крупнейших пауков России, занесенный в региональную Красную книгу. Хотя обычно тарантулы обитают в степных и полупустынных районах, в последнее время их замечают и севернее. Паук, как правило, не опасен для человека, но может укусить в случае защиты.

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