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29 июля 2025 в 14:38

Россиянка обнаружила в огороде жуткого паука размером с ладонь

В Томской области женщина нашла в огороде пятисантиметрового паука

Фото: Helmut Fricke/dpa/Global Look Press

Огромного паука размером с ладонь нашла в огороде жительница села Омутинского в Томской области, сообщает портал 72.RU. По его информации, это может быть южнорусский тарантул, который занесен в региональную Красную книгу и является одним из крупнейших пауков России.

Кто это на моем участке поселился? Около пяти сантиметров размером. Впервые такое у себя увидела!отметила женщина.

Отмечается, что данный паук обитает в степных и полупустынных районах, но в последние годы его начали замечать севернее. Тарантулы роют норы, охотятся ночью и, как правило, не представляют опасности для человека, но могут укусить в случае защиты. Укус хоть и болезненный, но не смертельный.

Ранее в Ульяновске 31-летняя женщина скончалась после укуса ядовитой змеи. Несмотря на недельное лечение в медицинском учреждении, спасти пациентку не удалось — она умерла от тяжелой интоксикации и аллергической реакции. Случай вызвал широкий общественный резонанс, поскольку подобные инциденты с летальным исходом в регионе происходят крайне редко.

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Томская область
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Красная книга
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