Россиянка обнаружила в огороде жуткого паука размером с ладонь В Томской области женщина нашла в огороде пятисантиметрового паука

Огромного паука размером с ладонь нашла в огороде жительница села Омутинского в Томской области, сообщает портал 72.RU. По его информации, это может быть южнорусский тарантул, который занесен в региональную Красную книгу и является одним из крупнейших пауков России.

Кто это на моем участке поселился? Около пяти сантиметров размером. Впервые такое у себя увидела! — отметила женщина.

Отмечается, что данный паук обитает в степных и полупустынных районах, но в последние годы его начали замечать севернее. Тарантулы роют норы, охотятся ночью и, как правило, не представляют опасности для человека, но могут укусить в случае защиты. Укус хоть и болезненный, но не смертельный.

Ранее в Ульяновске 31-летняя женщина скончалась после укуса ядовитой змеи. Несмотря на недельное лечение в медицинском учреждении, спасти пациентку не удалось — она умерла от тяжелой интоксикации и аллергической реакции. Случай вызвал широкий общественный резонанс, поскольку подобные инциденты с летальным исходом в регионе происходят крайне редко.