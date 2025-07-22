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22 июля 2025 в 00:22

Россиянка погибла после укуса ядовитой змеи

Жительница Ульяновска скончалась в больнице после укуса ядовитой змеи

Крысиная змея Крысиная змея Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске 31-летняя женщина скончалась после укуса ядовитой змеи, полученного 11 июля. Несмотря на недельное лечение в медицинском учреждении, спасти пациентку не удалось — она умерла 18 июля от тяжелой интоксикации и аллергической реакции, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия. Случай вызвал широкий общественный резонанс, поскольку подобные инциденты с летальным исходом в регионе происходят крайне редко.

Медики напоминают, что при укусе ядовитой змеи необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, ограничить подвижность пострадавшего и обеспечить обильное питье. Врачи продолжают выяснять обстоятельства трагического происшествия и вид змеи, ставшей причиной гибели женщины.

Ранее сообщалось, что гадюка укусила жительницу Подмосковья в ногу, после того как та наступила на нее. Инцидент произошел в тот момент, когда пострадавшая выносила посуду из дома. Вскоре после укуса нога женщины сильно отекла и почернела, появилась резкая боль. Врачи Института Склифосовского оперативно определили степень воздействия яда и назначили лечение. По их словам, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

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Ульяновск
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