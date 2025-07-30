Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 15:58

Панда Диндин может снова стать мамой

В Московском зоопарке панда Диндин может вновь родить

Панда Диндин Панда Диндин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь стать матерью в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову. Ее организм начал перестраиваться и готовится к следующей беременности.

Сейчас ее организм полностью перестраивается. <...> В следующем году она уже готова стать еще раз мамой. Если китайские партнеры наши разрешат, то панды [Диндин и Жуи] в следующем году будут соединены, — заключила Акулова.

В 2023 году Диндин стала матерью первой в истории России панды — самки по имени Катюша. В 2025 году зоопарк планирует расселить детеныша и мать, так как взрослая панда начала проявлять территориальное поведение. По словам Акуловой, это естественно для вида: в природе самки заботятся о потомстве до полутора–двух лет, после чего отпускают их.

Наблюдение за пандами в Москве ведется под контролем международной рабочей группы. В нее входят представители китайских центров реабилитации, ветеринары, а также сотрудники профильных министерств. Они консультируют зоологов и помогают соблюдать условия совместной научной программы России и Китая.

Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш кенгуру валлаби — первенец самки по кличке Греча. Как сообщили в зоосаде, малыш пока постоянно находится в материнской сумке и питается молоком. Пол детеныша пока не определяли, чтобы не беспокоить животных. Ожидается, что кенгуренок начнет покидать сумку примерно в девять месяцев.

панды
зоопарки
детеныши
потомство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 июля, фото и видео
Школьница родила ребенка во время землетрясения на Камчатке
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса
«Шпионское ПО»: в Госдуме поддержали блокировку Speedtest
Украинские военные ударили по площадке и ранили детей
Пара стала жертвой ужасающего преступления банды мигрантов
В МИД РФ рассказали, в кого превратились главы стран ЕС
«Недостаточно поставить антивирус»: инженер о борьбе бизнеса с кибератаками
Берлинцев лишили традиционного новогоднего шоу у Бранденбургских ворот
СБУ заявила о задержании двух «российских кротов» в украинской армии
Житель Одессы «сменил пол», чтобы выбраться с Украины
Apple попросила Минюст США не участвовать в создании iPhone
Дома проживавших в них цыган сгорели дотла в Самаре
Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались проводить его в последний путь
Сирены воздушной тревоги ревут во всех областях Украины
Появились кадры с погоней и стрельбой на улицах Москвы
Политолог предположил, останется ли Украина без помощи Еврокомиссии
Аналитик ответил, ждать ли взрывного роста спроса на антивирусы в России
«Трагедия мирового биатлона»: Тихонов о смерти чемпионки ОИ Дальмайер
Российские пловцы выиграли эстафету на чемпионате мира в Сингапуре
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.