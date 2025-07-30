Панда Диндин может снова стать мамой

Панда Диндин из Московского зоопарка может вновь стать матерью в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову. Ее организм начал перестраиваться и готовится к следующей беременности.

Сейчас ее организм полностью перестраивается. <...> В следующем году она уже готова стать еще раз мамой. Если китайские партнеры наши разрешат, то панды [Диндин и Жуи] в следующем году будут соединены, — заключила Акулова.

В 2023 году Диндин стала матерью первой в истории России панды — самки по имени Катюша. В 2025 году зоопарк планирует расселить детеныша и мать, так как взрослая панда начала проявлять территориальное поведение. По словам Акуловой, это естественно для вида: в природе самки заботятся о потомстве до полутора–двух лет, после чего отпускают их.

Наблюдение за пандами в Москве ведется под контролем международной рабочей группы. В нее входят представители китайских центров реабилитации, ветеринары, а также сотрудники профильных министерств. Они консультируют зоологов и помогают соблюдать условия совместной научной программы России и Китая.

Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш кенгуру валлаби — первенец самки по кличке Греча. Как сообщили в зоосаде, малыш пока постоянно находится в материнской сумке и питается молоком. Пол детеныша пока не определяли, чтобы не беспокоить животных. Ожидается, что кенгуренок начнет покидать сумку примерно в девять месяцев.