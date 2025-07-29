В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок

В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок

В Московском зоопарке родился кенгуренок валлаби, сообщили в пресс-службе столичного зоосада. Малыша родила самка по кличке Греча, сейчас ее первенец уже понемногу показывается из сумки.

На данный момент детеныш питается исключительно молоком матери. Во время беременности Грече увеличили количества белка в рационе. Пол кенгуренка еще неизвестен, зоологи стараются лишний раз не тревожить мать и детеныша. Ожидается, что кенгуренок начнет выходить из сумки в девятимесячном возрасте.

Ранее в Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турья горка» на Новой территории. 13 июня родился первый козленок весом 2,1 кг. 18 июня другая самка родила двойню — самца (2,3 кг) и самку (1,7 кг).

До этого в Московском зоопарке родились два детеныша короткохвостого питона — вида, занесенного в Международную Красную книгу. Яйца созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий их поместили в теплый террариум.