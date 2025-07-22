В Московском зоопарке произошло пополнение Три таджикских винторогих козленка родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка, передает Telegram-канал столичного зоосада. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турья горка» на Новой территории.

Сейчас там живут взрослый альфа-самец, две самки-мамы, их малыши, а также подросшие детеныши, родившиеся несколько лет назад, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

13 июня родился первый козленок весом 2,1 кг. 18 июня другая самка родила двойню — самца (2,3 кг) и самку (1,7 кг). Козлята находятся на искусственной скале и уверенно передвигаются.

Таджикский винторогий козел, также известный как мархур, получил свое название благодаря своим рогам, которые закручиваются по спирали, напоминая гигантский штопор. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу.

Ранее в Московском зоопарке родились два детеныша короткохвостого питона — вида, занесенного в Международную Красную книгу. Яйца созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий их поместили в теплый террариум.