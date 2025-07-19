В Московском зоопарке сообщили о рождении детенышей редкого животного

Два детеныша занесенного в Международную Красную книгу короткохвостого питона родились в террариуме Московского зоопарка, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Яйца до вылупления змей созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий на свет их поместили в теплый террариум, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

После того как самка короткохвостого питона отложила яйца, герпетологи Московского зоопарка поместили их в инкубатор, чтобы не рисковать будущим потомством. После вылупления малышей перенесли в теплый террариум, где поддерживается температура выше 24 градусов. Также там есть отдельная зона — так называемое тепловое пятно, для дополнительного прогрева, — объяснила Акулова.

Ранее на видео удалось заснять, как детеныш западной равнинной гориллы поедает капусту в Московском зоопарке. Трапезу с малышом разделила его мать. На кадрах видно, как животные лакомятся овощами, однако в какой-то момент детенышу наскучил этот процесс и он начал теребить маму, чтобы привлечь ее внимание.