Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 15:16

В Московском зоопарке сообщили о рождении детенышей редкого животного

Детеныши краснокнижного короткохвостого питона родились в Московском зоопарке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два детеныша занесенного в Международную Красную книгу короткохвостого питона родились в террариуме Московского зоопарка, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Яйца до вылупления змей созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий на свет их поместили в теплый террариум, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

После того как самка короткохвостого питона отложила яйца, герпетологи Московского зоопарка поместили их в инкубатор, чтобы не рисковать будущим потомством. После вылупления малышей перенесли в теплый террариум, где поддерживается температура выше 24 градусов. Также там есть отдельная зона — так называемое тепловое пятно, для дополнительного прогрева, — объяснила Акулова.

Ранее на видео удалось заснять, как детеныш западной равнинной гориллы поедает капусту в Московском зоопарке. Трапезу с малышом разделила его мать. На кадрах видно, как животные лакомятся овощами, однако в какой-то момент детенышу наскучил этот процесс и он начал теребить маму, чтобы привлечь ее внимание.

Московский зоопарк
детеныши
питоны
Красная книга
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский гимнаст рухнул с высоты на глазах публики московского цирка
Назначенный месяц назад тренер «Сочи» покинул пост
На Украине заявили о самой адской ночи из-за атак ВС России
Педофилы, мошенники, террористы: чем опасен Roblox, как защитить детей?
Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам
На встречу с Овечкиным выстроилась огромная очередь
Легендарная олимпийская чемпионка умерла в 44 года
Рогов раскрыл подробности пожара вблизи ЗАЭС
В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ
«Парень мог погибнуть»: Сальдо рассказал о сложившем оружие раненом бойце
В ЕС озвучили рекордные цифры по экспорту европейских вин в Россию
Германия собирается отказаться от политики «открытых дверей»
Российская ПВО сбила 14 дронов ВСУ за 3,5 часа
Антонов вышел на связь после сообщений о блокировке счетов
«По заповедям Христа»: 90-летний актер Ливанов обозначил свои правила жизни
Полковника рассмешили переданные ВСУ «железные гробы» на гусеницах
Разъяренный украинец разогнал лопатой сотрудников ТЦК и попал на видео
Во Франции предложили неожиданный план по решению украинского конфликта
В США раскрыли рекордные масштабы продвижения ВС России
В Совфеде резко ответили на депортацию 98-летнего ветерана из Латвии
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.