Похититель кенгуру отправится в психбольницу

Суд отправил на принудительное лечение похитителя кенгуру Ивана Некрасова, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области. Мужчина, обвиняемый в хищении животных из зоопарков в регионе и Ярославле, освобожден от уголовной ответственности.

Суд установил, что 32-летний россиянин совершил кражи в состоянии невменяемости. У него диагностировали тяжелое хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать характер и общественную опасность своих поступков. На этом основании суд назначил ему лечение в психиатрической клинике специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Следствие выяснило, что в сентябре 2024 года Некрасов тайно проник на территорию Ярославского зоопарка. Оттуда он похитил детеныша кенгуру. Спустя несколько дней Некрасов совершил повторное преступление, забрав двух кенгурят уже из зоопарка, расположенного в Жуковском районе Калужской области.

Ранее выяснилось, где находится сбежавший из московской психиатрической больницы гражданин США и Чехии Джозеф Татер. Иностранец отправился в Прагу и не собирается возвращаться в Россию.