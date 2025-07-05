Раскрыто, где находится сбежавший из московской психбольницы американец Сбежавший из московской психбольницы американец Татер улетел в Прагу

Гражданин США и Чехии Джозеф Татер, направленный судом на принудительное лечение в московскую психиатрическую больницу, находится в Праге, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, бежавший американец не собирается возвращаться в Россию.

Джозеф Татер покинул территорию РФ, вылетев из московского аэропорта Внуково в столицу Турецкой Республики более месяца назад, — сообщили в правоохранительных органах.

Адвокат Татера Полина Власюк подтвердила, что он находится в Праге. Она подчеркнула, что необходимости рассматривать апелляцию на постановление о принудительном лечении нет.

Информация о выписке американца из Психиатрической больницы имени Алексеева появилась в начале июня. Оснований для его дальнейшего пребывания в стационаре у врачей не было, поэтому его перевели на амбулаторное наблюдение.

Татер был задержан в Москве в ночь на 12 августа 2024 года за применение насилия против полицейского в отеле Radisson. Суд удовлетворил просьбу врачей о принудительной госпитализации иностранца. Медики установили, что американец страдает бредовыми идеями в отношении преследования.