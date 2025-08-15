Взрывы над Балтикой, покушение на батюшку: как ВСУ атакуют РФ 15 августа

В ночь на 15 августа полсотни дронов ВСУ были сбиты над российскими регионами. Жители Калининградской области слышали взрывы. В Самарской после налета БПЛА загорелся НПЗ. Один человек погиб, еще 10 пострадали после удара украинских военных по многоэтажному дому в Курске. В Рязани при взрыве на пороховом заводе погибли люди. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Сколько дронов ВСУ атаковали регионы РФ

Средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ в российских регионах за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 15 августа подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников. По его словам, воздушные цели были уничтожены в небе над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.

До этого сообщалось, что в воздушном пространстве Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА. По предварительной информации, налет дронов не привел к человеческим жертвам и разрушениям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о работе ПВО в Калининградской области

В городе Балтийске Калининградской области сработала система противовоздушной обороны, сообщили Telegram-каналы. Местные жители рассказали, что слышали взрывы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По сообщению Telegram-каналов, в городе проходили учения. В частности, военные могли отрабатывать нанесение условного ракетного удара, уточнили журналисты.

Очевидцы сообщили о взрывах на НПЗ в Сызрани

Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Сызрань в Самарской области. По словам местных жителей, в результате налета произошло возгорание в районе местного НПЗ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-каналы сообщили о поражении средствами ПВО нескольких воздушных целей и о громких взрывах. После падения фрагментов подбитых беспилотников в районе местного НПЗ были видны огонь и дым.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ обстреляли ДНР более 40 раз за сутки

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Украинские военные выпустили 43 боеприпаса, сообщили представители управления правительства ДНР по документированию военных преступлений.

«41 факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины). 41 вооруженная атака», — сообщили представители ведомства.

Все атаки были зафиксированы на Горловском направлении. По данным властей республики, информация о пострадавших среди мирного населения не поступала.

Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Курске

В ночь на 15 августа БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал многоэтажный дом в Курске, на четырех этажах начался пожар, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его информации, погибла женщина. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным», — написал глава области.

Позднее он уточнил, что число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Курск выросло до 12. Среди раненых есть ребенок.

«На данный момент у нас 12 пострадавших: трое [лечатся] амбулаторно, девять находятся в областной больнице», — сказал Хинштейн.

Власти региона незамедлительно объявили о выплате компенсаций пострадавшим гражданам. За частичную утрату имущества они получат по 75 тысяч рублей, за полную — 150 тысяч. 195 тысяч рублей — новая региональная выплата для людей, полностью лишившихся имущества.

Специалисты проводят оценку повреждений атакованного дома, чтобы определить, возможен ли его ремонт, написал Хинштейн. На период восстановления или в случае признания строения непригодным жильцы будут размещены в пунктах временного размещения или получат компенсацию за аренду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЛНР ВСУ атаковали жилой микрорайон

ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, были повреждены несколько квартир, в некоторых местах вспыхнул пожар.

«ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР. Повреждены квартиры в жилых многоэтажках», — написал Мирошник.

В результате удара пострадал один человек, сообщило региональное правительство в Telegram-канале. После атаки начался пожар, из-за которого две квартиры были полностью уничтожены и еще пять — повреждены.

«От ударной волны выбило окна по всему подъезду. В результате происшествия ожоги получила женщина, проживающая в доме», — говорится в сообщении.

Как добавили в МЧС России, из горящего дома были спасены 25 человек. На месте ЧП работали 19 огнеборцев на шести машинах.

В Запорожье дрон ВСУ атаковал автомобиль со священником

Протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Запорожской области на машину, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, при тушении пожара получил повреждения автомобиль МЧС, среди личного состава пострадавших нет.

«Ранения получили мужчина 1979 года рождения — протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья. Их жизни ничего не угрожает», — написал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему прогремел взрыв на заводе в Рязани

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области, сообщил источник в экстренных службах. По его словам, еще 20 человек пострадали, их состояние уточняется.

«Предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли», — сказал источник.

По данным Telegram-канала Baza, число погибших увеличилось до пяти. Канал пишет, что под завалами остаются люди, доступ к ним затруднен. Также канал отмечает, что взрыв не связан с атакой украинских дронов, поскольку в регионе не объявлялась беспилотная опасность.

Завод находится в Шиловском районе, в поселке городского типа Лесной. По состоянию на 29 июля 2025 года предприятие ликвидировано. Из данных ЕГРЮЛ также следует, что с 4 июня 2024-го юридическое лицо прекратило деятельность в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

