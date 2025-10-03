Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 03:10

Мощный пожар разгорелся у колеса обозрения во Владивостоке

МЧС: спасатели ликвидируют сильный пожар в одном из кафе Владивостока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке на улице Батарейной произошло возгорание в здании кафе. Спустя четыре минуты после поступления сигнала на месте происшествия уже работали пожарные подразделения МЧС России.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров. К моменту прибытия первых расчетов помещение кафе было полностью охвачено открытым пламенем.

Спасатели оперативно приступили к тушению пожара, используя специальную технику и оборудование. В настоящее время пожарные продолжают ликвидировать последствия возгорания и устанавливают возможную причину происшествия.

При этом очевидцы уже сообщили, что кафе находится в районе местного парка на набережной Спортивной гавани. Столб черного дыма поднимается как раз возле колеса обозрения.

За пару часов до этого происшествия стало известно, что во Владивостоке произошло частичное обрушение железобетонных конструкций в здании Промышленного колледжа энергетики и связи. Инцидент случился в ходе проведения строительно-монтажных работ. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, где зафиксированы последствия обрушения.

Владивосток
пожары
МЧС
Приморье
