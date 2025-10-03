Появились кадры с места ужасающего обрушения колледжа во Владивостоке

Появились кадры с места ужасающего обрушения колледжа во Владивостоке Прокуратура Приморья выложила кадры с места обрушения в колледже Владивостока

Во Владивостоке произошло частичное обрушение железобетонных конструкций в здании Промышленного колледжа энергетики и связи. Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, где зафиксированы последствия обрушения.

Инцидент случился в ходе проведения строительно-монтажных работ. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

На кадрах, распространенных надзорным ведомством, запечатлена панорама учебного корпуса с разрушенной центральной частью. Видна обвалившаяся стена, расположенная между двумя уцелевшими крыльями здания.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю уже возбудило уголовное дело по факту произошедшего обрушения строительных конструкций. Специалисты в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Важным аспектом расследования станет оценка соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ. Благодаря оперативным действиям удалось избежать человеческих жертв.

Ранее сообщалось об инциденте с обрушением здания школы № 5 в Татарске, который произошел 21 сентября. Очевидцы назвали произошедшее катастрофой. В этот момент детей в учреждении не было.