Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:35

Жители Новосибирской области потребовали снести ветхую школу в Искитиме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Искитима в Новосибирской области опасаются отпускать детей в школу №6 из-за ветхости здания и требуют ее сноса, сообщает «Сиб.фм». На фоне обрушения школы в Татарске горожане потребовали построить новое учебное заведение. Как отметил общественник Артем Фролов, администрация еще в 2018 году отмечала 100% износ здания в Искитиме.

Администрация сама отмечала в 2018 году, что износ здания составлял 100%. Сейчас очевидно, что до 2026 года новой школы не появится, вместо этого нас пытаются убедить, что эта школа безопасна, — заявил общественник Артем Фролов.

Ранее сообщалось что инцидент с обрушением здания школы № 5 произошел в Татарске 21 сентября. По словам очевидцев, в этот момент детей в учреждении не было. Они назвали произошедшее катастрофой.

Позже стало известно, что для установления степени износа конструкций и причин обрушения здания будет назначена судебная строительная экспертиза. Также следователи изъяли всю необходимую документацию, относящуюся к деятельности школы.

Россия
Новосибирская область
школы
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малолетний ребенок утонул в выгребной яме у частного дома под Саратовом
Пашинян усомнился в перспективах вступления Армении в ЕС
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.