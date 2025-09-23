Жители Новосибирской области потребовали снести ветхую школу в Искитиме

Жители Искитима в Новосибирской области опасаются отпускать детей в школу №6 из-за ветхости здания и требуют ее сноса, сообщает «Сиб.фм». На фоне обрушения школы в Татарске горожане потребовали построить новое учебное заведение. Как отметил общественник Артем Фролов, администрация еще в 2018 году отмечала 100% износ здания в Искитиме.

Администрация сама отмечала в 2018 году, что износ здания составлял 100%. Сейчас очевидно, что до 2026 года новой школы не появится, вместо этого нас пытаются убедить, что эта школа безопасна, — заявил общественник Артем Фролов.

Ранее сообщалось что инцидент с обрушением здания школы № 5 произошел в Татарске 21 сентября. По словам очевидцев, в этот момент детей в учреждении не было. Они назвали произошедшее катастрофой.

Позже стало известно, что для установления степени износа конструкций и причин обрушения здания будет назначена судебная строительная экспертиза. Также следователи изъяли всю необходимую документацию, относящуюся к деятельности школы.