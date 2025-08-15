Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 05:39

Очевидцы сообщили о взрывах на НПЗ в Сызрани после атаки дронов ВСУ

SHOT: в Сызрани на НПЗ прозвучали взрывы и начался пожар после атаки дронов ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Сызрань в Самарской области. Канал со слов местных жителей пишет, что в результате возникло возгорание в районе местного НПЗ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

SHOT передает о поражении нескольких воздушных целей и громких взрывах в начале пятого часа утра. Канал со слов местных жителей утверждает, что после падения фрагментов подбитых беспилотников в районе местного НПЗ видны огонь и дым.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске возросло до 10 человек. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, среди раненых ребенок. Кроме того, погибла женщина.

Также аэропорт Волгограда временно перестал принимать и отправлять рейсы. По данным Росавиации, меры начали действовать вечером 14 августа и не отменены до сих пор. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореянко объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов — забота о гражданах остается для ведомства приоритетом.

