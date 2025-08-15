Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 05:09

Выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Курск

Хинштейн: число раненых после удара дрона ВСУ по дому в Курске выросло до 10

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске возросло до 10 человек, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его данным, среди раненых ребенок.

К сожалению, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе — ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги, — уточнил глава области.

Власти региона незамедлительно объявили о системе компенсаций для пострадавших граждан За частичную утрату имущества они получат по 75 тысяч рублей, за полную — 150 тысяч рублей. Дополнительно 195 тысяч рублей — новая региональная выплата для полностью лишившихся имущества.

Специалисты проводят оценку повреждений атакованного дома, чтобы определить, возможен ли его ремонт, написал Хинштейн. На период восстановления или в случае признания дома непригодным жильцы будут размещены в пунктах временного размещения (ПВР) или получат компенсацию за аренду жилья. На данный момент людей временно расселили в соседней школе, где им обеспечены спальные места, питание и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на многоэтажный дом в Курске на четырех этажах начался пожар. Как резюмировал Хинштейн, погибла женщина.

Александр Хинштейн
Курская область
дети
раненые
