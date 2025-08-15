Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Курске

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на многоэтажный дом в Курске на четырех этажах начался пожар, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его информации, погибла женщина. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления, — написал глава области.

Как уточнил Хинштейн, были ранены шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Утром 15 августа будет проведен подомовой обход, и комиссия зафиксирует все повреждения. Врио губернатора пообещал, что власти помогут с восстановлением пострадавшего жилья.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курске украинский беспилотник совершил атаку на многоэтажный жилой дом. В результате, проинформировали источники и местные жители, на объекте вспыхнул сильный пожар. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

До этого российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Работа была совершена над Белгородской, Ростовской областями и Республикой Калмыкия в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.