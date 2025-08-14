В аэропорту российского города ввели временные ограничения Росавиация: аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Позднее аэропорты возобновили работу.

До этого рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа. Через некоторое время воздушная гавань стала снова принимать и отправлять рейсы.

