11 августа 2025 в 10:38

Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета

Самолет с пассажирами задел другой авиалайнер при взлете в аэропорту Атланты

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Самолет Delta Air Lines задел другой воздушный лайнер во время вылета из аэропорта Атланты в США, сообщает Associated Press. По информации издания, крыло самолета соприкоснулось с пустым воздушным судном. По данным сервиса FlightAware, борт должен был направиться из Атланты в Гватемалу.

После произошедшего пассажиров пересадили на другой самолет. Всего на борту в момент инцидента находились 198 человек, включая двух пилотов и четырех стюардесс. В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее самолет «Ангары», выполнявший рейс Чита — Чара, развернулся на полпути. Как отметили представители Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в моторное масло попала стружка, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 46 пассажиров.

До этого стало известно, что рейс VF291 турецкой авиакомпании AJet, вылетевший из аэропорта Сабиха Гекчен в Санкт‑Петербург, экстренно вернулся в Стамбул из‑за недомогания пилота. Лайнер развернулся в небе над Румынией. После медицинского осмотра для выполнения рейса был назначен новый пилот.

