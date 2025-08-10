Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:37

Стружка в моторном масле «развернула» самолет с россиянами

Самолет вернули в аэропорт Читы из-за стружки в моторном масле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет «Ангары», выполнявший рейс Чита — Чара, вернулся в аэропорт 10 августа, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По предварительной информации, в масло попала стружка. На борту находились 46 пассажиров.

Сегодня, 10 августа 2025 года, в 09:41 (местное время), воздушное судно авиакомпании «Ангара», выполнявшее рейс ИК-189 по маршруту Чита — Чара, вернулось в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью, — сказано в сообщении.

Посадка прошла успешно. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров «Ангары». Рейс перенесли на понедельник, 11 августа.

Ранее самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за технических неполадок. Воздушное судно направлялось в Советскую Гавань, экипаж заметил неисправность сразу после взлета. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, самолет не получил повреждения.

До этого стало известно, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.

