Самолет с 14 пассажирами экстренно сел в российском регионе Самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за технических неполадок, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Воздушное судно направлялось в Советскую Гавань, экипаж заметил неисправность сразу после взлета. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, самолет не получил повреждения.

Сегодня воздушное судно DHC-6-400 <…> в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета, — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Пенза, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево после вылета. Причиной стало предположение о технической неполадке на борту. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 20:08, но уже в ходе полета экипаж принял решение о возвращении. Дальнейшие подробности инцидента уточняются.

До этого стало известно, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.