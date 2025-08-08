Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 08:40

Самолет с 14 пассажирами экстренно сел в российском регионе

Самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Самолет De Havilland Canada DHC-6-400 Twin Otter Самолет De Havilland Canada DHC-6-400 Twin Otter Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за технических неполадок, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Воздушное судно направлялось в Советскую Гавань, экипаж заметил неисправность сразу после взлета. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, самолет не получил повреждения.

Сегодня воздушное судно DHC-6-400 <…> в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета, — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Пенза, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево после вылета. Причиной стало предположение о технической неполадке на борту. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 20:08, но уже в ходе полета экипаж принял решение о возвращении. Дальнейшие подробности инцидента уточняются.

До этого стало известно, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.

Россия
Сахалин
самолеты
посадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.