07 августа 2025 в 22:12

Борт Москва — Пенза изменил маршрут из-за неполадки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Пенза, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево после вылета. Причиной стало предположение о технической неполадке на борту, сообщили представители авиационных служб ТАСС.

Пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки, — сообщил собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 20:08, но уже в ходе полета экипаж принял решение о возвращении. Дальнейшие подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.

До этого на пути из Благовещенска в Тынду разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг. Позже выяснилось, что один из черных ящиков оказался поврежден. Носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились.

