Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 00:29

Летевший в Петербург самолет вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс VF291 турецкой авиакомпании AJet, вылетевший из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Санкт‑Петербург, экстренно вернулся в Стамбул из‑за недомогания у одного из пилотов, сообщил портал HavaSosyalMedya со ссылкой на источник. Лайнер вылетел в 21:09 по московскому времени в субботу и в небе над Румынией развернулся обратно.

Самолет приземлился в Стамбуле в 23:39. По сообщению портала, вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж принял решение вернуться на базу. По прилете пилота осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

После медицинского осмотра для выполнения рейса был назначен новый пилот. О том, продолжил ли лайнер полет в Санкт‑Петербург позднее тем же самолетом и какие были задержки для пассажиров, в материале не уточняется.

Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако не всем удалось своевременно получить «бонусы».

самолеты
пилоты
Турция
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компании ФРГ могут прекратить производство оружия из-за КНР
Трамп пытается придумать, как позвать Зеленского на Аляску
SHOT сообщил, что ПВО отражает атаку ВСУ на российский город
Трамп хотел вновь прогуляться по крыше, но его планы резко изменились
«Неопытная мать»: в Лейпциге усыпили трех детенышей краснокнижного зверя
Два боксера не пережили турнир в Японии
«Кремль торжествует»: маневр Путина против ультиматума Трампа поразил КНР
Системы ПВО в Абхазии перевели в режим боевой готовности
Президент Колумбии призвал Трампа уважать страну при борьбе с преступностью
«Все провалится»: в Финляндии дали Трампу совет касаемо общения с Зеленским
Диброву ждет слава Бузовой? Кто из звезд стал популярным после развода
Бойцы «Днепра» нашли способ прогнать ВСУ с Запорожского направления
Фицо рассказал, чем Киеву обернутся попытки ослабить Россию
Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю
«Искандер» одним ударом испепелил украинские грузовики с вооружением
Медик назвал необычный симптом нового вируса
Летевший в Петербург самолет вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота
Фицо передал Путину и Трампу пожелания на фоне переговоров
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.