Летевший в Петербург самолет вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота

Рейс VF291 турецкой авиакомпании AJet, вылетевший из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Санкт‑Петербург, экстренно вернулся в Стамбул из‑за недомогания у одного из пилотов, сообщил портал HavaSosyalMedya со ссылкой на источник. Лайнер вылетел в 21:09 по московскому времени в субботу и в небе над Румынией развернулся обратно.

Самолет приземлился в Стамбуле в 23:39. По сообщению портала, вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж принял решение вернуться на базу. По прилете пилота осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

После медицинского осмотра для выполнения рейса был назначен новый пилот. О том, продолжил ли лайнер полет в Санкт‑Петербург позднее тем же самолетом и какие были задержки для пассажиров, в материале не уточняется.

Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако не всем удалось своевременно получить «бонусы».