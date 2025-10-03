Дачникам рассказали, какие плодовые деревья нужно сажать в октябре Депутат Чаплин: осенью нужно сажать груши, яблони и малину со смородиной

Осенью на садовых участках следует высаживать яблони, груши и кусты малины и смородины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это является важным этапом для подготовки к следующему сезону.

Осень — это не время прощания с садом, а важнейший этап закладки успеха будущего сезона. Грамотная работа на участке в октябре позволяет не только собрать последний урожай, но и создать прочный фундамент для весеннего старта. Именно в октябре, после массового листопада, рекомендуется высаживать плодовые деревья — яблони и груши, а также ягодные кустарники — смородину, крыжовник и малину, — пояснил Чаплин.

По его словам, саженцам плодовых и ягодных культур требуется несколько недель для укоренения до наступления стабильных заморозков. Депутат отметил, что осенью следует сеять морковь, петрушку и укроп, а также высаживать чеснок и лук.

Для успешного укоренения саженцам требуется около двух-трех недель, поэтому важно успеть до наступления устойчивых морозов. Косточковые культуры, такие как слива и вишня, более капризны, и их посадку надежнее отложить до весны. Не стоит забывать и о подзимних посевах. В конце месяца, примерно за три недели до морозов, можно смело сеять морковь, петрушку, укроп, а также высаживать чеснок и лук. Это позволит получить более ранние и крепкие всходы будущей весной, — подытожил Чаплин.

Ранее член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова заявила, что сеять культуры под зиму лучше со второй половины октября, когда земля, как правило, уже начинает промерзать. Она посоветовала предварительно сделать бороздки на грядке, набрать в ведра сухую рассыпчатую почву и убрать ее в сарай, чтобы она не замерзла.