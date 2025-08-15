Украинские войска более 40 раз за сутки покушались на ДНР

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего украинские военные выпустили 43 боеприпаса, сообщили представители управления правительства ДНР по документированию военных преступлений в своем официальном Telegram-канале.

Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Сорок одна вооруженная атака, — сообщили представители ведомства.

Все атаки зафиксированы на Горловском направлении. По данным властей республики, информация о пострадавших среди мирного населения не поступала. Ситуация напряженная, но остается под контролем.

Ранее глава региона Денис Пушилин рассказывал, что в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. По его словам, им оказывается медицинская помощь. В Дзержинске городского округа Горловка в результате атаки пострадал мужчина 1965 года рождения. В Красногоровке городского округа Донецк также оказались ранены двое мужчин, 1980 года и 1981 года рождения. Кроме того, получили повреждения жилой дом и детский сад в Горловке.