Командование 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины направляет последние резервные подразделения на передовую в районе Юнаковки, сообщают представители российских силовых структур. Это происходит потому, что командир бригады полковник Юрий Гупалюк практикует переподчинение своих бойцов другим подразделениям.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 14 августа, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ используют танки Leopard для эвакуации раненых

Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя.

Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты. Сова является участником добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря, сформированного из бывших военных ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области.

Киев отдал приказ увеличить интенсивность ударов по ЛНР

ВСУ получили приказ увеличить интенсивность обстрелов территории ЛНР с применением оперативно-тактических крылатых ракет и ударных беспилотников в преддверии саммита России и США на Аляске, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он добавил, что силовики держат обстановку под контролем.

Политик обратился к жителям ЛНР с просьбой быть бдительными и не игнорировать возможные угрозы. Также Пасечник попросил не снимать и не фотографировать работу ПВО. По его словам, обстановка в регионе стала напряженной из-за участившихся обстрелов.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Бойцы ВСУ угрожали семье российского солдата

Российский боец с позывным Шкипер рассказал, что ВСУ передавали ему «послания» при помощи дронов. В интервью журналистам он пояснил, что в записках противник угрожал его семье. При этом сам текст был написан на английском языке, обратил внимание военный.

По словам солдата, операторы украинских дронов увидели его позывной на бронежилете. Они устроили за ним настоящую «охоту», констатировал он.

На Украине продолжается принудительная эвакуация

Власти Украины объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из пяти населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Решение касается города Дружковки и четырех соседних сел — Андреевки, Варваровки, Новоандреевки и Роганского, где, по данным киевских чиновников, остаются 1879 детей.

Это уже второе за неделю расширение зоны эвакуации — ранее аналогичные меры были введены для 14 населенных пунктов возле Доброполья и Белозерского. Украинские власти активно проводят принудительное выселение гражданского населения, хотя многие жители, как показывают примеры Авдеевки и других городов, категорически отказываются покидать свои дома.

