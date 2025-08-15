Украина приняла решение о принудительной эвакуации еще в пяти селах

Украина приняла решение о принудительной эвакуации еще в пяти селах Зону принудительной эвакуации на подконтрольной ВСУ части Донбасса расширили

Власти Украины объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из пяти населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Решение касается города Дружковки и четырех соседних сел — Андреевки, Варваровки, Новоандреевки и Роганского, где, по данным киевских чиновников, остаются 1879 детей.

Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Дружковки, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское, — заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

Это уже второе за неделю расширение зоны эвакуации — ранее аналогичные меры были введены для 14 населенных пунктов возле Доброполья и Белозерского. Украинские власти активно проводят принудительное выселение гражданского населения, хотя многие жители, как показывают примеры Авдеевки и других городов, категорически отказываются покидать свои дома. Аналогичные мероприятия сейчас проводятся и в некоторых районах Харьковской области.

Ранее сообщалось, что жители Херсона, который находится под контролем ВСУ, массово распродают жилье из-за активизации боевых действий. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец указывал, что херсонские власти предлагали горожанам эвакуироваться около месяца назад, но те отказались.