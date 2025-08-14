Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Названа причина массовой распродажи жилья в Херсоне

Военэксперт Баранец: херсонцы распродают жилье из-за активных боевых действий

Жители Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, массово распродают жилье из-за активизации боевых действий, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, херсонские власти предлагали горожанам эвакуироваться около месяца назад, но те отказались.

Уже известно, что примерно месяц, а то и полтора, те херсонские власти, которые рулят городом, находящимся на правом берегу, предлагали местным жителям эвакуироваться. ВСУ даже предлагали свои услуги, но жители отказывались. А по мере того как российская армия начинает поджимать эту группировку на правом берегу Днепра — ту группировку, которая контролирует украинский правый берег Днепра, — началась, скажем так, частичная добровольная эвакуация херсонцев, находящихся в зоне контроля ВСУ. Некоторые жители предлагают желающим купить свое жилье, а сами уезжают либо на Украину, либо к родственникам в Россию, — пояснил Баранец.

Он подчеркнул, что российская авиация наносит удары по ключевым объектам ВСУ, включая мост в микрорайоне Корабел. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить переброску украинских сил. Военный обозреватель также отметил, что потихоньку начинает решаться судьба Херсона.

Российская авиация достаточно интенсивно уже несколько дней долбит мост в микрорайоне Корабел в Херсоне, чтобы не дать ВСУ возможности перебросить десант через этот мост на нашу сторону Днепра. Что здесь еще любопытно? Потихоньку начинает решаться судьба Херсона. Скорее всего, об этом будут вести переговоры в будущем, а может, уже даже завтра, — о том, где проходит линия боевого соприкосновения. Абсолютно ясно только одно: на этом участке российская армия разворачивает активные боевые действия, — резюмировал Баранец.

Ранее сообщалось, что жители Херсона и окрестностей массово продают жилье и коммерческую недвижимость по значительно сниженным ценам. Так, стоимость объектов в городе упала в несколько раз по сравнению с докризисным периодом. Например, комнату в коммуналке сейчас можно приобрести всего за 186,7 тысячи гривен (359 тысяч рублей), а однокомнатная квартира предлагается за 290 тысяч гривен (559,7 тысячи рублей).

