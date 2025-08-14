Жители Херсона «пристраивают» свое жилье за копейки Население Херсона и пригорода распродает жилье и бизнес по низкой цене

Жители Херсона и окрестностей массово продают жилье и коммерческую недвижимость по значительно сниженным ценам, передает РИА Новости. Так, стоимость объектов в городе упала в несколько раз по сравнению с докризисным периодом.

Например, комнату в коммуналке сейчас можно приовбрести всего за 186,7 тысячи гривен (359 тысяч рублей), а однокомнатная квартира предлагается за 290 тысяч гривен (559,7 тысячи рублей). Двухкомнатные квартиры продаются по цене около 435,7 тысячи гривен (840 тысяч рублей).

Особенно заметно удешевление коснулось частного сектора: часть дома предлагается за 269,7 тысячи гривен (520,5 тысячи рублей), а газифицированный коттедж с участком 40 соток — за 298,7 тысячи гривен (576,4 тысячи рублей). В бизнес-сегменте кофейная сеть из 18 точек оценивается в 500 тысяч гривен (965 тысяч рублей), тогда как небольшой ларек можно приобрести за 145 тысяч гривен (280 тысяч рублей).

Такая ситуация на рынке связана с массовым оттоком населения и нестабильной экономической обстановкой в регионе. Многие жители предпочитают продать имущество за бесценок, но быстрее покинуть город.

