Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 06:20

«Не Орешкин»: Путин пошутил про название российской ракеты

Путин шуткой напомнил, что ракетный комплекс называется «Орешник»

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил про название ракеты БРСД «Орешник». Он также отметил, что у России есть много сверхсовременных систем оружия.

У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник», — сказал глава государства.

По словам главы государства, в стране могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Как подчеркнул Путин, из того, что было запланировано, ничего не забыто. Президент добавил, что отечественные оружейники продолжают работу.

Ранее российский лидер объяснил, что возможная передача американских крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины не изменит ситуацию на поле боя. Вместе с тем Путин назвал их мощным оружием, которое представляют угрозу. При этом он отметил, что применение Tomahawk невозможно без участия американцев.

До этого военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что у украинской армии нет реальных возможностей поразить Крымский мост американскими ракетами Tomahawk, даже при их поставке Западом. По его словам, для такой атаки необходимы пусковые установки, которые Украина не получит.

Владимир Путин
ракета «Орешник»
ракеты
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда шансона сломала руку и отменила концерты по всей России
Раскрыто, сколько людей помогают в поисках пропавшей под Красноярском семьи
«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо
Украина получала «спонсорство» от G7 за счет российских активов
Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБов: новости СВО к утру 3 октября
«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю
«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске
«Пакеты и детское кресло»: следователи нашли машину пропавшей в тайге семьи
Семья с ребенком бесследно исчезла под Красноярском: версии, что известно
Военэксперт увидел истинный смысл русофобских лозунгов Европы
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Депутат из ДНР оказалась причастна к хищениям на фортификациях под Курском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 октября
«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
К чему снится кровь: важные знаки и предупреждения во сне
ПВО уничтожила 20 украинских дронов в небе над Россией за ночь
МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией
Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.