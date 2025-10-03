«Не Орешкин»: Путин пошутил про название российской ракеты

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил про название ракеты БРСД «Орешник». Он также отметил, что у России есть много сверхсовременных систем оружия.

У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник», — сказал глава государства.

По словам главы государства, в стране могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Как подчеркнул Путин, из того, что было запланировано, ничего не забыто. Президент добавил, что отечественные оружейники продолжают работу.

Ранее российский лидер объяснил, что возможная передача американских крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины не изменит ситуацию на поле боя. Вместе с тем Путин назвал их мощным оружием, которое представляют угрозу. При этом он отметил, что применение Tomahawk невозможно без участия американцев.

До этого военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что у украинской армии нет реальных возможностей поразить Крымский мост американскими ракетами Tomahawk, даже при их поставке Западом. По его словам, для такой атаки необходимы пусковые установки, которые Украина не получит.