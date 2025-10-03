«Актер с пустой головой»: Маск дал характеристику Стармеру

Американский предприниматель Илон Маск позволил себе резкие высказывания в адрес действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своем аккаунте в социальной сети X Маск охарактеризовал политика как неспособного к самостоятельным решениям человека.

Это заявление стало продолжением критики, которую миллиардер начал в сентябре. Тогда он поддержал антимигрантские протесты в Лондоне.

Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить, — указал Маск.

Около полумесяца назад Маск обратился по видеосвязи к участникам массовых акций в британской столице, где подверг резкой критике политику правительства Стармера. В своем выступлении он призвал к роспуску парламента и высказал мнение о том, что британцы ограничены в праве на свободу слова. Также предприниматель обвинил телерадиокомпанию BBC в соучастии в процессах, которые, по его мнению, негативно влияют на развитие страны.

Ранее сообщалось, что вся ссора президента США Дональда Трампа и Маска была тщательно спланированным спектаклем. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин обратил внимание на то, как быстро скандал сошел на нет.