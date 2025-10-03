Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 05:46

«Актер с пустой головой»: Маск дал характеристику Стармеру

Маск назвал актером с пустой головой премьер-министра Великобритании Стармера

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский предприниматель Илон Маск позволил себе резкие высказывания в адрес действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своем аккаунте в социальной сети X Маск охарактеризовал политика как неспособного к самостоятельным решениям человека.

Это заявление стало продолжением критики, которую миллиардер начал в сентябре. Тогда он поддержал антимигрантские протесты в Лондоне.

Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить, — указал Маск.

Около полумесяца назад Маск обратился по видеосвязи к участникам массовых акций в британской столице, где подверг резкой критике политику правительства Стармера. В своем выступлении он призвал к роспуску парламента и высказал мнение о том, что британцы ограничены в праве на свободу слова. Также предприниматель обвинил телерадиокомпанию BBC в соучастии в процессах, которые, по его мнению, негативно влияют на развитие страны.

Ранее сообщалось, что вся ссора президента США Дональда Трампа и Маска была тщательно спланированным спектаклем. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин обратил внимание на то, как быстро скандал сошел на нет.

Илон Маск
Кир Стармер
отношения
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мюнхенский аэропорт приостановил полеты из-за тревожных сообщений
Заготовка на зиму по-татарски: готовим баклажаны «Татарская песнь»
От НЛО до краха США: 10 главных пророчеств Ванги, которые еще не сбылись
Родителям перечислили страны для отдыха с детьми на осенних каникулах
«Принес свою руку»: боец ВС России шокировал врачей на передовой
«Актер с пустой головой»: Маск дал характеристику Стармеру
Иск на 17 млн, скандал из-за слов об Арзамасовой: как живет Илья Авербух
Теплый рекорд установился на территории Владивостока
Биолог раскрыла, чем опасно проживание в квартире во время ремонта
«Незаметные» норвежские солдаты потерялись у границы с Россией
Скандал из-за наследства. Родственники Талызиной разругались из-за картин
Ветеринар рассказал, как отучить котенка от вредных привычек
«Я теперь Дранга»: беременная Муцениеце сменила фамилию
Задержание шедшего из РФ танкера спровоцировал «шабаш» в ЕС
На Западе усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk
Дачникам рассказали, какие плодовые деревья нужно сажать в октябре
Стало известно, кто находился в попавшем под удар ресторане на Украине
Энергетик оценил перспективы роста цен на топливо в России
Зря смеетесь, все в группе риска: ликбез от врача, как не заболеть гонореей
Тяжелая болезнь, смерть жениха, новые роли: где сейчас Анастасия Мельникова
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.