Задержание шедшего из РФ танкера спровоцировал «шабаш» в ЕС Макрон заявил о встрече глав генштабов ЕС после задержания шедшего из РФ танкера

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о проведении встречи руководящих лиц генеральных штабов Евросоюза с представителями НАТО. Встреча будет посвящена выработке совместных действий после инцидента с задержанием танкера якобы «теневого флота» России. Пишет Tf1info.

Решение было принято на фоне подозрений, возникших у ВМС Франции. Макрон пояснил, что у военно-морских сил страны были основания для принятия соответствующих мер. Он обвинил Россию в якобы совершении «гибридных атак» и отметил, что страны региона намерены «повысить порог реагирования» на подобные вызовы.

Инцидент произошел с танкером Boracay. Он был задержан французскими властями 1 октября в рамках санкционного режима против России. Судно включено в пакет антироссийских санкций и в настоящее время остается на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.

Ранее французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у побережья города Сен-Назер и начали допрашивать их в морской жандармерии. Как сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на прокурора Стефана Келленберже, под стражу взяты лица, представившиеся капитаном судна и его старшим помощником.