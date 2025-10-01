Французы допрашивают двух моряков «санкционного» танкера Boracay

Французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у побережья города Сен-Назер и начали допрашивать их в морской жандармерии. Как сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на прокурора Стефана Келленберже, под стражу взяты лица, представившиеся капитаном судна и его старшим помощником.

Инцидент произошел в среду, 1 октября, когда французские военные поднялись на борт танкера, находящегося в акватории Атлантической Луары. Судно Boracay включено в пакет антироссийских санкций и в настоящее время остается на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.

Расследование в отношении танкера ведется французскими властями с начала недели. На данный момент оно продолжается.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планировала представить 19 сентября новый, ужесточенный пакет санкций против России. Ограничения были направлены на ускорение отказа Европы от российских энергоносителей и усиление давления на Китай и Индию. ЕК планировала ввести ограничения против банков и нефтеперерабатывающих заводов из третьих стран, которые участвуют в торговле с Россией. В черный список также хотели добавить новые нефтяные танкеры, относящиеся к так называемому теневому флоту.