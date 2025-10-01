Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются выдвигаться на позиции, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит ТАСС, такое развитие событий может быть связано с увольнением в запас местного певца Виталия Козловского, которого ни разу не видели на передовой. Бунт случился на участке фронта Меловое — Хатнее и у Григоровки на Харьковском направлении.

Военнослужащие 22-й ОМБр ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции, — отметил он.

Ранее сообщалось, что разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении дружеским огнем группы пехоты, отказавшейся выполнять приказ командира. Как передает Минобороны РФ, им приказали просочиться в село Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там украинский флаг. По данным ведомства, группа «отказников» хотела покинуть занятые позиции, однако вскоре была полностью ликвидирована.

Также стало известно, что подразделения ВСУ за последние трое суток усилили контратаки у Константиновки в ДНР. Как объяснил военный эксперт Андрей Марочко, так они хотят замедлить продвижение российских сил.