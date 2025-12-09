Ди Каприо признан артистом года Time: актер Ди Каприо стал артистом года

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии Time. На обложке журнала появилось фото киноактера.

Все, чего он когда-либо хотел, — это стать актером. Леонардо Ди Каприо — артист года по версии Time, — написал журнал в соцсети X.

Издание отмечает, что прошло уже более трех десятилетий успешной творческой деятельности артиста, основанной преимущественно на неожиданных решениях и рискованных поступках. И несмотря на это, публика продолжает интересоваться его творчеством, причем желание увидеть его выступления, кажется, лишь усиливается.

