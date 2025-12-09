ТИЭФ'25
Ди Каприо признан артистом года

Time: актер Ди Каприо стал артистом года

Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии Time. На обложке журнала появилось фото киноактера.

Все, чего он когда-либо хотел, — это стать актером. Леонардо Ди Каприо — артист года по версии Time, — написал журнал в соцсети X.

Издание отмечает, что прошло уже более трех десятилетий успешной творческой деятельности артиста, основанной преимущественно на неожиданных решениях и рискованных поступках. И несмотря на это, публика продолжает интересоваться его творчеством, причем желание увидеть его выступления, кажется, лишь усиливается.

Ранее дочь актера Джека Николсона Лоррейн показала, как выглядит ее отец, который отказался от публичной жизни после ухода из кино. Публикация, приуроченная ко Дню благодарения, стала первым появлением звезды Голливуда в соцсетях за последний год.

До этого голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от деменции, впервые за долгое время появился на публике. Он вышел прогуляться на улицу со своим опекуном. Тяжелобольной Уиллис также заглянул на пляж. На кадрах было видно, что актеру тяжело самостоятельно передвигаться, поэтому его поддерживал помощник.

