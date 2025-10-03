«Незаметные» норвежские солдаты потерялись у границы с Россией TV2: у границы с РФ пропали изучавшие навыки незаметности норвежские солдаты

В норвежском регионе Финнмарк, граничащем с Российской Федерацией, продолжаются поиски пятерых военнослужащих, пропавших во время учебных занятий. Исчезновение солдат-призывников произошло в ходе учений, где отрабатывались навыки скрытного передвижения и маскировки, сообщает TV2.

Полиция и вооруженные силы страны задействовали значительные ресурсы для обнаружения пропавших. Первоначально сообщалось об отсутствии десяти военнослужащих, однако пятеро из них были вскоре обнаружены. По данным представителя полиции Ергена Хеукланна Хансена, трое солдат самостоятельно вышли к месту сбора, а еще двое были найдены с помощью вертолетов. Для поисков оставшихся пяти человек привлечены дополнительные силы, включая беспилотники и кинологические расчеты.

Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности, — передает телеканал.

В правоохранительных органах рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможное недопонимание относительно времени встречи, простую потерю ориентации на местности или несчастный случай. Учения, в которых принимали участие пропавшие военнослужащие, продолжались почти две недели и должны были завершиться в четверг утром.

Ранее сообщалось об учениях НАТО Neptune Strike 25-3. Мероприятие проходит в северных районах Северного моря, недалеко от побережья Норвегии.