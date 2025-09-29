Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 07:12

Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников

Аэропорт Бардуфосса в Норвегии временно прекратил работу из-за БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аэропорт норвежского города Бардуфосс закрыли на прием и отправку самолетов из-за замеченных в его районе беспилотников, заявил представитель пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинн Хаммер Мюре. По его словам, которые передает телерадиокомпания NRK, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс авиарейсу пришлось развернуться.

Им (авиакомпании. — NEWS.ru) сообщили, что аэропорт был закрыт, — подчеркнул Мюре.

Представитель государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor Каролине Педерсен подтвердила, что в бесполетной зоне у воздушной гавани были замечены объекты, похожие на дроны. Она добавила, что в воскресенье, 28 сентября, похожий инцидент произошел в аэропорту города Бреннейсунн.

Ранее Дания подняла истребитель вооруженных сил страны на фоне возможной активности нескольких беспилотных летательных аппаратов в Балтийском море. В полиции Борнхольма подтвердили информацию о пролете истребителя над территорией острова.

До этого в НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря после случаев несанкционированного появления БПЛА в Дании. По информации источника, в акваторию Балтики направят разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО.

