В Дании подняли истребители из-за одного инцидента

TV2: ВС Дании подняли истребитель на фоне потенциальной активности БПЛА

Дания подняла истребитель вооруженных сил страны на фоне возможной активности нескольких беспилотных летательных аппаратов в Балтийском море, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на местную полицию. Власти объявлений по этому поводу не делали.

В полиции на острове Борнхольм подтвердили информацию о пролете истребителя над территорией острова. Кроме того, несколько норвежских гражданских самолетов также были перенаправлены на другие аэропорты после возможного обнаружения БПЛА.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Дании зафиксировано появление беспилотных летательных аппаратов. Инциденты произошли в различных частях страны, включая территорию аэропортов. Полиция подтвердила, что проводит проверку по всем фактам появления беспилотников.

До этого сообщалось, что 22 сентября аэропорт Копенгагена временно закрыли из-за якобы неопознанных беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Около 35 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Причина появления дронов и их принадлежность устанавливаются

Дания
БПЛА
истребители
самолеты
