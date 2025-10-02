К поискам исчезнувшей в Минской петле семьи подключили вертолет

К поискам пропавшей семьи из Красноярска привлекли вертолет, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Также для спасения трех человек, включая ребенка, были мобилизованы более 70 спасателей и правоохранителей, для обследования труднодоступной местности активно используется техника, включая квадроциклы и БПЛА.

Задействованы квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. Также осуществляется облет территории на вертолете, — сказано в сообщении.

Семья из трех человек пропала во время туристического похода в местности Минская петля в Красноярском крае. По данным регионального ГУ МВД, отец, мать и ребенок отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября, и после этого связь с ней прекратилась.

