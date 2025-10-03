«Няня Оксана» или «Моя прекрасная няня»: сходства и отличия двух сериалов

Ситком «Няня Оксана» стартовал на канале «Пятница!». Его сюжет напоминает популярный сериал нулевых «Моя прекрасная няня». Чем похожи и чем отличаются эти два проекта?

Чем няня Оксана отличается от няни Вики

Главная героиня сериала «Няня Оксана» родом из Краснодарского края. Она влюблена в москвича и ради встречи с ним отправляется в столицу, где выясняется, что он женат. Не желая возвращаться домой с разбитым сердцем, Оксана останавливается у подруги и устраивается на работу курьером.

Во время выполнения очередного заказа она попадает в дом ресторатора Ивана Самсонова. Из-за проблем с поиском няни для своих троих детей Самсонов вынужден нанять девушку, которая, несмотря на все усилия, успевает доставить неприятности. Разочарованный, он выгоняет ее из дома. В итоге она покидает дом, но по стечению обстоятельств возвращается и все же становится няней.

Главная героиня сериала «Моя прекрасная няня» Вика Прутковская родом из Одессы. Она работает в свадебном салоне, принадлежащем ее жениху Антону. После того как Антон предает ее, Вика начинает продавать косметику. В поисках нового пути она попадает в дом музыкального продюсера Максима Шаталина, где ее принимают за няню и нанимают.

Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роль Оксаны воплотила комик и ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко. Это ее дебют в кино. Внешне актриса напоминает Анастасию Заворотнюк, сыгравшую Вику в сериале «Моя прекрасная няня». Заворотнюк, прежде чем принять участие в этом проекте, накопила значительный актерский опыт. Она служила в театре Табакова и снималась в кино. Тем не менее роль Виктории считается определяющей в ее карьере.

Чем похожи Иван Самсонов и Максим Шаталин и их дети

Ивана Самсонова сыграл известный актер Виктор Хориняк. Он прославился благодаря франшизе «Последний богатырь», а также комедиям «Непослушник» и «Непослушник 2». Его герой, как и главный персонаж «Моей прекрасной няни», — вдовец с тремя детьми.

Однако, в отличие от Шаталина, он ресторатор, а не музыкальный продюсер. К тому же, герой Хориняка живет в собственном доме, тогда как Шаталин и его семья обитали в двухэтажной квартире в центре Москвы.

Старшую дочь Ивана Самсонова, Аню, сыграла Мария Кошина, известная по ролям в «Пищеблоке» и «Поехавшей». Аня, как и многие подростки, сталкивается с проблемами, например, как познакомиться с парнем или как отпроситься на вечеринку. Решать их ей помогает няня.

Елисей Гончаров, известный по роли в «ИП Пироговой», воплотил образ сына ресторатора Фила. Фил — озорной подросток, который развлекает себя и других шутками над нянями и выкладывает их в социальные сети.

Младшую дочь Самсоновых Василису сыграла Дарина Козлова. Василиса — восьмилетняя девочка с выдающимися способностями в науках.

Дети из «Няни Оксаны» напоминают героев «Моей прекрасной няни»: Аня любит вечеринки и мальчиков, как Маша, Василиса умна и продвинута, как Ксюша, а Фил любит пошутить, как Денис.

Похожие черты и отличия второстепенных персонажей

Подругу няни Оксаны Свету играет Дарья Пицик. Ее героиня увлечена астрологией и мечтает о замужестве с богатым мужчиной. В своих стремлениях она готова использовать любые средства. Однажды по ошибке приняв управдома Артемия за Самсонова, Света быстро увлекает его в постель и затем начинает примерять на себя роль хозяйки дома.

В сериале «Моя прекрасная няня» у Вики было две близкие подруги — ее бывшие одноклассницы. Одну из них, Веру, сыграла Гульнара Нижинская. Вера выделялась экстравагантным стилем одежды и постоянно делилась с Викой подробностями о бывшем парне Прутковской Антоне и его отношениях с новой девушкой. В роли другой подруги выступила Олеся Железняк. Она была шумной, добродушной и иногда проявляла признаки наивности. Вика нередко делала ей довольно резкие замечания.

В сериале «Няня Оксана» роль управдома Артемия исполнил Александр Мартынов, известный по участию в ситкомах «Универ. Новая общага» и «Гранд». В отличие от дружелюбного, но любящего посплетничать дворецкого Константина (Борис Смолкин) из «Моей прекрасной няни», Артемий — персонаж самоуверенный и наглый. Когда Света ошибочно принимает его за Самсонова, он без колебаний пользуется ее расположением.

