03 октября 2025 в 05:55

«Принес свою руку»: боец ВС России шокировал врачей на передовой

РИАН: раненый боец ВС РФ принес в операционную свою оторванную руку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский военнослужащий принес в операционную свою оторванную руку, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным Кетанов. Он потряс врачей своим мужеством, признался медик.

Боец получил ранение, из-за которого произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча, продолжил анестезиолог. При этом он зашел в операционную своими ногами.

Если говорить проще, он принес нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях <…> Мы были поражены его выдержкой, хотя привыкли к разным случаям, — сказал Кетанов.

Вернуть руку к сожалению было уже невозможно, но врачи сформировали культю. Прооперированный боец находился в стабильно тяжелом состоянии, но прогноз на его выздоровление исключительно благоприятный, отметил врач. По его мнению, раненый будет жить полноценно, хоть и с протезом.

Ранее сообщалось, что в Курской области от удара дрона ВСУ пострадала 28-летняя девушка. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль недалеко от села Мокрушино в Беловском районе. У девушки диагностировали осколочные ранения правой руки.

