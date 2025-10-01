У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус! Это изысканная многослойная композиция из нежной сельди, овощей и ароматного чеснока. Каждый слой создает неповторимую гармонию вкусов, а яркий внешний вид делает блюдо настоящим украшением праздничного стола. Идеальный выбор для тех, кто ценит классические сочетания в элегантном исполнении.
Ингредиенты
- Сельдь соленая — 1 шт.
- Картофель отварной — 3 шт.
- Свекла отварная — 1 шт.
- Морковь отварная — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр твердый — 50 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Майонез — для пропитки
- Зелень — для украшения
Приготовление
- Очищенную сельдь нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Отварные овощи подготовьте отдельно: картофель натрите на крупной терке и смешайте с майонезом, свеклу натрите и соедините с измельченным чесноком и майонезом, морковь и сыр нарежьте кубиками и заправьте майонезом.
- Выкладывайте салат слоями в следующей последовательности: картофельная масса, лук, сельдь, свекла с чесноком, морковь с сыром. Каждый слой аккуратно промазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей. Приятного аппетита!
Ранее мы делились рецептом засолки сельди. Получается нежная, как масло, и тает во рту.