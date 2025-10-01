Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:30

У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус! Это изысканная многослойная композиция из нежной сельди, овощей и ароматного чеснока. Каждый слой создает неповторимую гармонию вкусов, а яркий внешний вид делает блюдо настоящим украшением праздничного стола. Идеальный выбор для тех, кто ценит классические сочетания в элегантном исполнении.

Ингредиенты

  • Сельдь соленая — 1 шт.
  • Картофель отварной — 3 шт.
  • Свекла отварная — 1 шт.
  • Морковь отварная — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 50 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Майонез — для пропитки
  • Зелень — для украшения

Приготовление

  1. Очищенную сельдь нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Отварные овощи подготовьте отдельно: картофель натрите на крупной терке и смешайте с майонезом, свеклу натрите и соедините с измельченным чесноком и майонезом, морковь и сыр нарежьте кубиками и заправьте майонезом.
  2. Выкладывайте салат слоями в следующей последовательности: картофельная масса, лук, сельдь, свекла с чесноком, морковь с сыром. Каждый слой аккуратно промазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом засолки сельди. Получается нежная, как масло, и тает во рту.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
