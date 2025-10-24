Форшмак на скорую руку: рыбная закуска из 4 ингредиентов за 15 минут

Форшмак — традиционная еврейская закуска из сельди. Она отлично сочетается с гренками и черным хлебом, а также с тостами и солеными крекерами. Делимся простым рецептом форшмака на скорую руку. Вам понадобятся четыре ингредиента и 15 минут свободного времени.

Ингредиенты

Филе сельди — 500 г

Яйца куриные — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г

Форшмак на скорую руку: рыбная закуска из 4 ингредиентов за 15 минут Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

Яйца и морковь отварите, очистите, произвольно нарежьте. Рыбу также нарубите не слишком мелко. Соедините ингредиенты в чаше блендера или комбайна, следом выложите масло и измельчите до однородности. Переложите форшмак в подходящую миску, уберите в холодильник.

Форшмак готов! Подавайте охлажденным.

Время приготовления — 15 минут

Калорийность — 375 ккал на 100 г

Форшмак на скорую руку: простой пошаговый рецепт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее мы поделились рецептом форшмака с белым хлебом и яблоком.