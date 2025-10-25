Проще не бывает: свекла в фольге, которая тает во рту

Духовку разогрейте до 200 °C. Молодую свеклу среднего размера (4–5 шт.) тщательно вымойте щеткой, но не очищайте. Обсушите и слегка смажьте оливковым маслом. Каждый корнеплод обильно посыпьте морской солью и крупномолотым черным перцем. Положите на лист фольги веточку свежего тимьяна и дольку чеснока, сверху разместите свеклу. Плотно заверните, создавая герметичные пакеты.

Запекайте 50–60 минут до мягкости (проверьте ножом). Дайте свекле немного остыть в фольге, затем очистите. На сковороде растопите столовую ложку меда, добавьте чайную ложку бальзамического крема и прогрейте. Крупно нарежьте свеклу, полейте медово-бальзамической глазурью и подавайте, украсив козьим сыром и грецкими орехами.

