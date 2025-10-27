Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:01

Для этого салата ничего не нужно резать: всего два основных ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно простой и полезный салат из моркови и фасоли, который станет вашим любимым блюдом для быстрого и здорового перекуса. Всего два основных ингредиента и ничего не нужно резать.

Вам понадобится: 500 г сырой моркови, 1 банка консервированной фасоли (400 г), 2-3 зубчика чеснока, 1 ст. л. яблочного или винного уксуса, соль и зелень по вкусу. Морковь натрите на крупной терке, добавьте измельченный чеснок, уксус и соль, хорошо перемешайте и оставьте на 5–7 минут, чтобы морковь дала сок. Затем добавьте фасоль, предварительно слив жидкость, заправьте растительным маслом и аккуратно перемешайте. По желанию можно добавить свежую зелень петрушки или укропа.

Вкус салата получается свежим и гармоничным: сладковатая хрустящая морковь с пикантными нотками чеснока и уксуса прекрасно сочетается с нежной фасолью, а растительное масло подчеркивает все вкусы. Этот салат особенно хорош как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, а его приготовление занимает минимум времени и усилий.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны в майонезе со вкусом грибов: эту закуску не нужно мариновать днями и часами.

Дарья Иванова
Д. Иванова
