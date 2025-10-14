Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 20:48

Баклажаны в майонезе со вкусом грибов: эту закуску не нужно мариновать днями и часами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны в майонезе со вкусом грибов — хит любого застолья! Эту закуску не нужно мариновать днями и часами, а ее вкус поражает богатством: нежные обжаренные баклажаны с легкой дымной ноткой в сочетании с чесночным майонезом создают иллюзию настоящих соленых грибов.

Вам понадобится: 2 средних баклажана, 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, пучок свежего укропа, соль и растительное масло для жарки. Баклажаны нарежьте кубиками среднего размера, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы вышла горечь, затем промойте и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки. Готовые баклажаны переложите в миску, добавьте майонез, давленный чеснок и мелко рубленный укроп, тщательно перемешайте и дайте настояться 15-20 минут в холодильнике.

Эта закуска особенно хороша с отварным картофелем или в качестве бутербродной намазки на хрустящем хлебе, а ее приготовление занимает минимум времени и усилий!

Ранее стало известно, как приготовить аджапсандали из баклажанов и перца на зиму: закрутки по-грузински.

