Теплые брускетты «Новогодняя ночь»: хрустящая закуска с морским акцентом — невероятная вкуснятина к вину и шампанскому. Эти горячие бутерброды станут звездой вашего праздничного стола! Хрустящий багет, нежная крабовая начинка и пикантная нотка копченой икры создают удивительную гармонию. Всего 15 минут в духовке — и волшебное угощение готово!

Для приготовления возьмите свежий багет и нарежьте его нетолстыми диагональными ломтиками. Для начинки измельчите 200 г крабовых палочек, натрите 150 г твердого сыра, добавьте 2 ст. л. копченой икорной пасты, зеленый лук и 3–4 ст. л. майонеза. Тщательно перемешайте до получения однородной ароматной массы. Щедро намажьте каждый ломтик багета полученной смесью и выложите на противень. Запекайте при 180 °C 10–12 минут до появления золотистого края и аппетитного аромата. Подавайте сразу же, пока канапе хрустящие и теплые — они идеально сочетаются с игристым напитком и создают настоящую праздничную атмосферу!

Ранее мы готовили фаршированные шампиньоны в беконовой шубке. Чумовая закуска из трех ингредиентов.