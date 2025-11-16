Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:00

Теплые брускетты «Новогодняя ночь»: хрустящая закуска с морским акцентом — невероятная вкуснятина к вину и шампанскому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Теплые брускетты «Новогодняя ночь»: хрустящая закуска с морским акцентом — невероятная вкуснятина к вину и шампанскому. Эти горячие бутерброды станут звездой вашего праздничного стола! Хрустящий багет, нежная крабовая начинка и пикантная нотка копченой икры создают удивительную гармонию. Всего 15 минут в духовке — и волшебное угощение готово!

Для приготовления возьмите свежий багет и нарежьте его нетолстыми диагональными ломтиками. Для начинки измельчите 200 г крабовых палочек, натрите 150 г твердого сыра, добавьте 2 ст. л. копченой икорной пасты, зеленый лук и 3–4 ст. л. майонеза. Тщательно перемешайте до получения однородной ароматной массы. Щедро намажьте каждый ломтик багета полученной смесью и выложите на противень. Запекайте при 180 °C 10–12 минут до появления золотистого края и аппетитного аромата. Подавайте сразу же, пока канапе хрустящие и теплые — они идеально сочетаются с игристым напитком и создают настоящую праздничную атмосферу!

Ранее мы готовили фаршированные шампиньоны в беконовой шубке. Чумовая закуска из трех ингредиентов.

Проверено редакцией
Читайте также
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Общество
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Муж больше не хочет оливье: попробовал салат «Мужской каприз» — простой рецепт на Новый год и любое застолье
Общество
Муж больше не хочет оливье: попробовал салат «Мужской каприз» — простой рецепт на Новый год и любое застолье
Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество
Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Салат «Минутка» с крабовыми палочками: приготовите быстрее, чем прочитаете рецепт
Общество
Салат «Минутка» с крабовыми палочками: приготовите быстрее, чем прочитаете рецепт
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Семья и жизнь
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Новый год
крабовые палочки
бутерброды
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали внезапную оттепель
Политолог ответил, будет ли Запад менять Зеленского из-за коррупции
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Россиянка задолжала 250 тысяч рублей после ДТП на мотоцикле за границей
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.