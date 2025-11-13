Вкуснее мяса по-французски: рецепт греческой мусаки с картошкой и фаршем в духовке

Греческая мусака с картошкой и фаршем — это сытное слоеное блюдо, которое станет изюминкой вашего семейного ужина. В нем гармонируют нежные овощи, ароматный фарш и кремовый соус — намного вкуснее мяса по-французски!

Для приготовления вам понадобится 500 г мясного фарша, 5-6 картофелин, 2 баклажана, 2 луковицы, 3 помидора, 100 г сыра. Для соуса бешамель: 500 мл молока, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, щепотка мускатного ореха. Картошку и баклажаны нарежьте кружочками, обжарьте до мягкости. Обжарьте лук с фаршем, добавьте нарезанные помидоры и тушите 10 минут. Выкладывайте в форму слоями: картошка, баклажаны, фарш. Залейте соусом бешамель (для него обжарьте муку на масле, влейте молоко и варите до загустения). Посыпьте сыром и запекайте 40 минут при 180 °C.

Блюдо получается насыщенным, но не тяжелым, с яркими средиземноморскими нотками. Подавайте мусаку горячей с зеленым салатом — она перенесет вас прямо в солнечную Грецию.

