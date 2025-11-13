Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 23:23

Вкуснее мяса по-французски: рецепт греческой мусаки с картошкой и фаршем в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Греческая мусака с картошкой и фаршем — это сытное слоеное блюдо, которое станет изюминкой вашего семейного ужина. В нем гармонируют нежные овощи, ароматный фарш и кремовый соус — намного вкуснее мяса по-французски!

Для приготовления вам понадобится 500 г мясного фарша, 5-6 картофелин, 2 баклажана, 2 луковицы, 3 помидора, 100 г сыра. Для соуса бешамель: 500 мл молока, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, щепотка мускатного ореха. Картошку и баклажаны нарежьте кружочками, обжарьте до мягкости. Обжарьте лук с фаршем, добавьте нарезанные помидоры и тушите 10 минут. Выкладывайте в форму слоями: картошка, баклажаны, фарш. Залейте соусом бешамель (для него обжарьте муку на масле, влейте молоко и варите до загустения). Посыпьте сыром и запекайте 40 минут при 180 °C.

Блюдо получается насыщенным, но не тяжелым, с яркими средиземноморскими нотками. Подавайте мусаку горячей с зеленым салатом — она перенесет вас прямо в солнечную Грецию.

Ранее стало известно, как приготовить курицу в полушубке: сочная грудка с чудо-шапочкой из минимума продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
Общество
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
Простая панакота с желатином: идеальный десерт за 15 минут
Семья и жизнь
Простая панакота с желатином: идеальный десерт за 15 минут
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
Общество
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
Пережарила фарш с баклажанами в соусе: готовим обалденную пасту для бутербродов, сэндвичей, хот-догов и бургеров — обалденно вкусно и просто
Общество
Пережарила фарш с баклажанами в соусе: готовим обалденную пасту для бутербродов, сэндвичей, хот-догов и бургеров — обалденно вкусно и просто
Не рецепт, а спасение для ужина: элементарное блюдо с картошкой под соусом с чесночком
Общество
Не рецепт, а спасение для ужина: элементарное блюдо с картошкой под соусом с чесночком
рецепты
баклажаны
картошка
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 14 ноября: Кузьминки осенние — Косьма и Дамиан, «куриные именины»
Британской монархии пришел конец? Карл III лишился последних союзников
Мясников перечислил главные правила лечения для людей старше 60 лет
Сразу три российских аэропорта получили ограничения на полеты
Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе
Украине предрекли потерю половины территории за три года
Я готовлю этот теплый салат из свеклы, чтобы спастись от осенней хандры
Подросток с канистрой бензина поджег кинотеатр в Москве
Названо число сбитых дронов ВСУ над Крымом и Черным морем
Раскрыто, что внутри элитного особняка Гагариной за 500 млн рублей
Цены на бензин в РФ упали в рознице: надолго ли это, что с дизелем
В Крыму заявили о начале информационной атаки со стороны ВСУ
На Западе рассказали, что кардинально изменило ситуацию в зоне СВО
Названы самые «‎быстро трезвеющие» регионы России
Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии
Европейская страна первой вложила $1 млн в биткоин
«Сигма-бой», «За деньги да»: какие сюрпризы ждут зрителей в новогоднюю ночь
В Москве прокомментировали заявление Рубио об изъятии российских активов
Повышение утильсбора с 1 декабря: как купить машину и не попасть на штраф
Турецкий пожарный самолет пропал в небе над Хорватией
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.